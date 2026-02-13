Bolu Dağı’nda tanker alev alev yandı!

Düzce D100 karayolu Bolu Dağı mevkisinde motor kısmından tutuşan boş tanker alev alev yandı. Kısa sürede söndürülen tanker kullanılmaz hale geldi.



Olay, D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan Mushab Çetin idaresindeki Scania marka BPT 824 plakalı boş tanker, rampa çıktığı sırada motor kısmından tutuştu.



Bir anda tankerin ön kısmını saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.



Yangında tanker kullanılmaz hale gelirken, Bolu Dağı Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yangının söndürülmesiyle trafik normale döndü.