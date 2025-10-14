Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat ulaşıma kapalı kalacak. Peki, Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli alternatif güzergâh neresi?

BOLU TÜNELİ HANGİ TARİHLERDE KAPALI OLACAK?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kaplama çalışması dolayısıyla 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün, saat 10.00 ila 15.00 arasında olmak üzere 5 saat ulaşıma kapalı kalacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂH NERESİ?

Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

BOLU DAĞI TÜNELİNDE ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yapılan çalışmalar, 31 Ekim 2025 Cuma günü bitecek.