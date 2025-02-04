Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.
Bolu’nun yükseklerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
TEM’in Bolu geçişi ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.
Etiketler: #bolu dağı #kar yağışı #Sis
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