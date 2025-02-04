Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 35 metreye düştü

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 04.02.2025 - 10:09

Bolu’nun yükseklerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

TEM’in Bolu geçişi ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.