Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 35 metreye düştü

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:57

Bolu’nun yükseklerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

TEM’in Bolu geçişi ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.


Etiketler: #bolu dağı #kar yağışı #Sis

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