Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kışın sürücülerin zorlu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı devam ediyor. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı.
Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile yol ulaşıma açık tutuldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santime ulaşırken; sürücüler, araçlarıyla yolda düşük hızla ilerledi. Otoyol jandarması ekipleri ise güzergah üzerinde önlemlerini artırdı.
Etiketler: #bolu dağı #Kar
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