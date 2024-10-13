Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 10:49

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.


Etiketler: #bolu dağı #Sis #Ulaşım

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