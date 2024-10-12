Beşiktaşlı Milot Rashica Asist yaptı, Kosova kazandı
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Kosova, deplasmanda Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 3.maçında Litvanya, evinde Kosova ile karşı karşıya geldi. Dariaus ir Gireno Stadionas'ta oynanan mücadeleyi Kosova 2-1 kazandı.
Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Edon Zhegrova, 65'te Milot Rashica'nın yaptığı asistte Ermal Krasniqi kaydetti. Litvanya'nın tek golünü ise 84'te Paulius Golubickas attı.
Mücadelede Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica maça ilk 11'de başladı. 65. dakikada da asist yaptı.
Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Bu sonucun ardından Kosova 6 puana yükseldi. Litvanya 0 puanda kaldı.
Kosova, bir sonraki maçta Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Litvanya da sahasında Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #uefa uluslar ligi #Kosova #Milot Rashica #litvanya
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