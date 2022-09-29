Bolu Dağı’nda yoğun sis... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde hafif yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.
Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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