Bolu Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme: 3 kişiye tutuklama talebi

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar savcılıkta tamamlanan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bolu Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme: 3 kişiye tutuklama talebi
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ANKA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 21:20

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar savcılıkta tamamlanan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkta ifadesi alınan emekli mimar Ali B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Yanan otelin sahibi olan Halit Ergül'ün diğer oteli Gazelle Otel'inin Genel Müdürü A.D'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #bolu #tutuklama #adli kontrol

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