Bolu Tüneli’nde ağır taşıt trafiğine sınırlandırma
Bolu Tüneli’nin Ankara-İstanbul istikametinde, bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıt trafiğinin devlet yolu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Tüneli’nin Ankara-İstanbul istikametinde, bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıt trafiğinin devlet yolu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacağını açıkladı.
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