Bolu Tüneli’nde ağır taşıt trafiğine sınırlandırma

Bolu Tüneli’nin Ankara-İstanbul istikametinde, bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıt trafiğinin devlet yolu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacak.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 11:57
Bolu Tüneli’nde ağır taşıt trafiğine sınırlandırma
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Tüneli’nin Ankara-İstanbul istikametinde, bugün 14.00-23.00 saatleri arasında ağır taşıt trafiğinin devlet yolu ve otoyolu kullanımı sınırlandırılacağını açıkladı. 


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