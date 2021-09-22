Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarı: Aşırı baharat kullanmayın
Bolu Valiliği, kentte yaşayan göçmenlerle bir toplantı yaptı. Valilikten toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Vali Ahmet Ümit'in göçmenlere bulunduğu uyarılar madde madde sıralandı. Uyarılarda, toplu halde dolaşılmaması, siyasi tartışmalardan uzak durulması, kadınlara sabit bakılmaması gibi ifadeler yer aldı.
Bolu Valiliği, kentte yaşayan göçmenlerin temsilcileriyle toplantı yaptı. Valiliğin sitesinden toplantıya dair bilgilerin yer aldığı yazılı bir metin paylaşıldı.
Metinde, "İlimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerimizin asayiş konularında ve kişiler arası diyaloglarda dikkat etmeleri gereken hususlar, ikametlerde komşuluk ilişkileri, park, kafe, mesire alanları vb. kamuya açık alanlarda davranış biçimleri hakkında tercümanlar aracılığıyla ilimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine anlatıldı" denildi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı konuşmasında, “Bugün toplumsal huzuru sürekli kılmak adına bazı hususları paylaşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” ifadesini kullanarak 'dikkat edilmesi gereken hususları' sıraladı.
Vali Ümit'in sıraladığı hususlar şöyle oldu:
- Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,
- Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,
- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması.
- Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,
- Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,
- Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,
- Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,
- Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,
- İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,
- Covid 19 aşılarının yaptırılması,
- Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması,
- Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması,
- Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması.,
- Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi,
- Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi,
- Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması,
- Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması,
- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması,
- Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi,
- Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi,
- Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması.
- Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması,
- Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması,
- Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi
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