Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarı: Aşırı baharat kullanmayın

22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:36

Bolu Valiliği, kentte yaşayan göçmenlerin temsilcileriyle toplantı yaptı. Valiliğin sitesinden toplantıya dair bilgilerin yer aldığı yazılı bir metin paylaşıldı.

Metinde, "İlimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerimizin asayiş konularında ve kişiler arası diyaloglarda dikkat etmeleri gereken hususlar, ikametlerde komşuluk ilişkileri, park, kafe, mesire alanları vb. kamuya açık alanlarda davranış biçimleri hakkında tercümanlar aracılığıyla ilimizde yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine anlatıldı" denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı konuşmasında, “Bugün toplumsal huzuru sürekli kılmak adına bazı hususları paylaşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” ifadesini kullanarak 'dikkat edilmesi gereken hususları' sıraladı.

Vali Ümit'in sıraladığı hususlar şöyle oldu: