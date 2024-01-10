Bolu'da iş yerinin çatısında yangın çıktı

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir işyerinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 10.01.2024 - 16:53
Bolu'da iş yerinin çatısında yangın çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Demirciler Mahallesi’nde eski tabakhaneler mevkiinde bulunan bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından çatıda çıkan yangına müdahale edildi.

Yangın sebebiyle çatının bir kısmı zarar gördü.


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