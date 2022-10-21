Bolu’da müdürü olduğu otelde yaşamına son verdi
Bolu’da bir yurttaş, müdürü olduğu otelin çatı katında asılı halde bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan çok sayıda sigara izmaritini incelemek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürdü.
Olay, Tabaklar Mahallesi Güzey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otelin müdürü Çetin Ö.’nün gece saatlerinde çatı katına çıktığını gören çalışanlar, sabah saatlerinde şahsı asılı halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Çetin Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın gerçekleştiği çatı katında Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede çok sayıda sigara izmariti bulundu. Sigara izmaritleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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