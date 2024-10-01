Bolu’da otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı

Bolu’da hızlı gittiği iddia edilen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Ağaçların arasında tepetaklak olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu’da otomobil uçuruma devrildi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:52

Bolu-Mengen yolunda Gökçesu ilçesinde, Gökçesu Beldesi yolunda seyreden ve hızlı gittiği iddia edilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YNH 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, uçuruma devrildi. Yoldan yaklaşık 5 metre aşağı uçan otomobil, tepetaklak oldu. Kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #otomobil

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