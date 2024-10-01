12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı: İstanbul'da otomobilden havaya ateş açan kadın yakalandı

İstanbul Esenler'de seyir halindeki otomobilden havaya ateş açan kadın yakalandı.

12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı: İstanbul'da otomobilden havaya ateş açan kadın yakalandı
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının otomobil içerisinden havaya silahla ateş açtığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, çevreye rastgele ateş açan kadının M.A. olduğu belirlendi.

Şüpheli kadın, 29 Eylül'de Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı.

Şüphelinin sorgusunun ardından olayın bir yıl önce gerçekleştiği, silahın da M.A'nın erkek arkadaşı O.K.'ye ait olduğu belirlendi.

O.K'nin farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, M.A.'nın ise 12 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

"6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adliyeye sevk edilen M.A., adli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Esenler #silah

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