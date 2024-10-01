Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Söke'de 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Doğan A. idaresindeki 09 S 1543 plakalı SUV tipi otomobil, Muradiye Caddesi'nde Mustafa T. idaresindeki 09 AAK 219 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Doğan A. eşi Hikmet A. ve kızları Damla A. ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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