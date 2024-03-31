Bolu'da seçimi kim kazandı? Bolu Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:15

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:15

Bolulular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bolu'da seçimi hangi aday kazandı?

BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Muhammed Emin Demirkol

CHP Tanju Özcan

MHP İlhan Durak

İYİ PARTİ Mansur Şen

SP İsa Sayın

BTP Mustafa Yağcı

DEVA Nadir Gürkan Yetkin

YRP Faruk Bayrakdar

DEM Parti Veli Saçılık

BOLU'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bolu 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.