Bolu'da seçimi kim kazandı? Bolu Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bolu'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim sonuçları....
Bolulular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bolu'da seçimi hangi aday kazandı?
BOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Muhammed Emin Demirkol
CHP Tanju Özcan
MHP İlhan Durak
İYİ PARTİ Mansur Şen
SP İsa Sayın
BTP Mustafa Yağcı
DEVA Nadir Gürkan Yetkin
YRP Faruk Bayrakdar
DEM Parti Veli Saçılık
BOLU'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Bolu 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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