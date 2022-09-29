Bolu'da 'şüpheli çanta' paniği: Bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı
Bolu’da, cadde üzerindeki çöp konteynerlerinin yanına bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanı tarafından patlatıldı. Kağıt parçalarının çıktığı çantayı bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki çöp konteynerlerinin yanına bırakılan sırt çantasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli çantanın bulunduğu yere çıkan sokakları emniyet şeridiyle kapatarak yurttaşların geçişine izin vermedi.
Çantanın içinin dolu olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.
Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan çantadan kağıt parçaları çıktı.
Ekipler, çantayı bırakan kişiyi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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