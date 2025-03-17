Bolu'daki yangın faciasının ardından denetim: 34 konaklama tesisinin faaliyetleri durduruldu!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:50

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:50

Kartalkaya'da 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi.

Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan denetlemelere ilişkin açıklamada, "İlimiz genelinde denetimi yapılan 153 adet konaklama tesisinden 8 konaklama tesisinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, 34 konaklama tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu, 29 konaklama tesisine tespit edilen aykırılıkların ikmal edilmesi için süre verildiği, 82 konaklama tesisine yönelik ilgili idarelerce yapılan işlemlerin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi.