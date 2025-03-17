Mersin'de korkutan yangın: Bir kişi hayatını kaybetti!
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Dorak Mahallesi'nde Mehmet Tor'a (60) ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evdeki kontrolde Tor'un cansız bedeni bulundu. Tor'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Mersin
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