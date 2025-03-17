Bursa’da kereste imalathanesinde yangın!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan kereste imalathanesinde çıktı.
İşyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
İşyerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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