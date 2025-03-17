Bursa’da kereste imalathanesinde yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa’da kereste imalathanesinde yangın!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:26

Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi'ndeki kullanılmayan kereste imalathanesinde çıktı.

İşyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İşyerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #Yangın #Kereste

İlgili Haberler

Yalova'da orman yangını

Yalova'da orman yangını
Beşikdüzü Cezaevi'nde PKK hükümlüsü bir mahkum yangın çıkardı

Beşikdüzü Cezaevi'nde PKK hükümlüsü bir mahkum yangın çıkardı
Mersin'de korkutan yangın: Bir kişi hayatını kaybetti!

Mersin'de korkutan yangın: Bir kişi hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler