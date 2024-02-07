Bölükbaşı’nın ölümüne ilişkin davada işveren asli kusurlu sayıldı: Kuryeyi öldüren kask

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

İstanbul Ataşehir’de bir restoran zincirinde motokurye olarak çalışan İbrahim Bölükbaşı, 2 Mart 2023’te bir kaza geçirdi. Orta reflüje çarparak motoru devrilen motokurye yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede motokuryenin kullandığı kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlamadığına dikkat çekildi. Firma yetkilisinin cezalandırılması talep edildi. Firma yetkisi ise savunmasında yaşamını yitiren motokuryeye kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığını belirterek suçlamayı reddetti.

‘TALİ KUSURLU’

Bilirkişi raporunda motosikletin bakımında bir olumsuzluğa rastlanmadığına vurgu yapılırken raporun iş güvenliğiyle ilgili kısmında kaza esnasında kırılan kask dahil standartlara uygun olmayan teçhizat sağlandığı ifade edildi. Şüpheli işverenin asli kusurlu olduğuna dikkat çekilen iddianamede, yaşamını yitiren motokurye İbrahim Bölükbaşı ise sürüş güvenliğine tam olarak riayet etmemesi nedeniyle tali kusurlu bulundu.

Dün İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya güvenlik standartlarına aykırı kask tahsis ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilen firma yetkilisi katılmadı. Dava 25 Haziran’a ertelendi.