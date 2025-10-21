Bombalı saldırı sonucu katledilen yazarımız Ahmet Taner Kışlalı’nın 26. ölüm yıldönümü: Kemalizmin ‘bilge’ gücü

Gazetemizin yazarı, akademisyen, eski ADD genel başkan yardımcısı ve Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 26 yıl önce bugün, Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile katledildi. Kışlalı, bedenen aramızdan ayrılsa da ortaya koyduğu eserler ve kendine has bilge duruşu ile Cumhuriyetçilerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Kışlalı’nın dostları Hasan Anıl Cansızoğlu, Nevzat Dağlı ve avukat Yalçın Akbal Cumhuriyet’e konuştu.

‘BİLGİYLE ALT EDERDİ’

Kışlalı’nın gelişiminde eğitim ortamının etkisine dikkat çeken Kabataş Erkek Liseliler Derneği Başkanı Cansızoğlu, “Kışlalı’nın tarih bilincinin oluşmasındaki en önemli rol modeli, Çanakkale ve Milli Mücadele’de aktif görev alan MİM teşkilatının öncülerinden tarih öğretmeni Galip Vardar’dı. Okul müdürü Faruk Dıranas, edebiyat hocası Behçet Necatigil’di” dedi. Cansızoğlu, Kışlalı’nın Cumhuriyetin ilk kuşağı tarafından eğitim gören ikinci kuşak temsilcilerinden olduğuna dikkat çekti. Cansızoğlu, “Onun bulunduğu ortamda tansiyon yükselmezdi. En sert eleştirileri bile sakinlikle karşılar ve bilgisiyle alt ederdi” dedi.

Kışlalı ile üniversitede oda arkadaşlığı yapan yazar Dağlı, “Atatürk’ü en iyi anlayan ve anlatan bilim insanıdır. Dikkat çeken çabası, Atatürkçülüğün Kemalizme evrilmesi yolunda oldu. Kimi düzenbazların Atatürkçülüğü yozlaştırmaya çalıştığını düşünüyordu. Bu nedenle Kemalizm kavramını ön plana almıştı” dedi. Kışlalı’nın Demokratik Toplumcu Çağrı Bildirgesi’ni hazırlayarak görüşlerini sistematik bir çerçeveye oturttuğunu belirten Dağlı, “Sanki Atatürk’ü ve Kemalizmi anlatmak için yaratılmıştı. Çağrıldığı etkinliklere heyecanla katılıyordu. En mutlu olduğu görüntü toplantılarda gençlerin çoğunlukta olmasıydı. Sevdikleri ve ülkesi için her güçlüğe göğüs gererdi” ifadelerini kullandı.

SALDIRI ŞÜPHELİSİ FİRARİ

Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy gibi aydınların öldürülmelerini kapsayan birçok olaya ilişkin başlatılan “umut operasyonu” sonrası yürütülen yargılamada saldırıları Tevhid-Selam Kudüs Terör Örgütü adına yapan Rüştü Aytufan ve Necdet Yüksel, Ferhan Özmen’e ağırlaştırılmış müebbet verildi. Yargıtay cezaları onadı. Yakalanamayan diğer şüpheli Oğuz Demir’in dosyası ayrıldı. Dava avukatı Yalçın Akbal, Demir’in en son 2008 yılında Avustralya’da yaşadığı bilgisine ulaşıldığını belirtti. Demir’in yakalanması için yargının gerekli talepleri kabul ettiğini vurgulayan avukat Akbal, “Yargı kanadındaki bulma hassasiyetini yürütme kanalında hissetmiyoruz. Taleplerimiz mahkeme tarafından kabul görüyor ama sonrasında bir gelişme yaşanmıyor” dedi.

İLK TÖREN EVİNİN ÖNÜNDE

Kışlalı için ilk anma bugün saat 10.00’da Ankara Çayyolu’ndaki evinin önünde olacak. Burada düzenlenecek törende Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Muhtarı Nesrin Tokaloğlu ve gazetemizin yazarlarından Işık Kansu, Kışlalı’yı anlatacak. Ardından saat 11.00’de Çayyolu’ndaki Ahmet Taner Kışlalı Parkı’ndaki anıtı önünde tören düzenlenecek. Ankara CUMOK Sözcüsü Nejdet Özer, ÖDTÜ ADT Başkanı İdris Gümüş, Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer konuşma yapacak. Kışlalı için son tören Karşıyaka Mezarlığı’nda gömütü başında saat 12.30’da olacak ve ADD Batıkent Şube Başkanı Kıyasi Aybak konuşacak.