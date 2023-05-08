Bora Gezmiş: Deniz’lerin davası gençlere emanet!
Bayraklı Belediyesi; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 51’inci yıl dönümü dolayısıyla Devrimci 78’liler Federasyonu iş birliği ile anma etkinliği düzenledi. Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş ve mücadele arkadaşlarının katıldığı etkinlikte tüm devrim şehitleri söyleşi, belgesel film ve şarkılarla anıldı. Bora Gezmiş, “Deniz ve arkadaşlarının bize bıraktığı onurlu mücadeleyi gençler sürdürüyor. Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız” dedi.
Türkiye’deki gençlik hareketinin önemli temsilcilerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Bayraklı’da düzenlenen etkinlikte anıldı. Hazırlanan program kapsamında Deniz Gezmiş’in hayatını anlatan belgesel film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Moderatörlüğünü Ayhan Tural’ın yaptığı söyleşiye Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş ile arkadaşı Hacı Tonak konuşmacı olarak katıldı. Üç Fidan’ın fotoğrafları önüne karanfiller bırakıldı, hatıra defterine duygu ve düşünceler yazıldı. Hüseyin İnan’ın kardeşi İrfan İnan da seyirciler arasında yer aldı. Gezmiş ve arkadaşlarının hayatlarını, anılarını, hikayelerini konu alan konuşmalar, izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’ndeki etkinliğin sonunda ‘Geniş Merdiven’ grubu anma konseri düzenledi.
"GENÇLİĞE GÜVENİYORUM"
Söyleşide Bora Gezmiş, “Deniz, bize çok onurlu bir dava bıraktı ve bu davaya gençler sahip çıktı. Onlar 3 fidanı astı ama milyonlarca fidan doğdu. Tek düşüncesi tam bağımsız Türkiye hayaliydi. Şimdi bizim hata yapma şansımız yok. 14 Mayıs’tan sonra her şey çok daha güzel olacak. Birlikte kazanacağız! Ümitsiz değilim. Gençlerimize güveniyorum. Deniz’lerin davası artık gençlere emanet. Türkiye’yi bize emanet eden Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.
"DEMOKRATİK VE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"
Hacı Tonak, “Dünyanın konuştuğu bir gençlik hareketini silahlarla, kanlı eylemlerle durdurmak istediler. Deniz, sonunun ölüm olacağını bildiği yolda, bildiği doğruları söylemekten ve yapmaktan bir adım geri atmadı, yolundan hiç dönemdi, kimseye boyun eğmedi. Dileğimiz; demokratik ve tam bağımsız Türkiye” ifadelerini kullandı.
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