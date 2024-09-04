Borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Ç., 10 bin TL borç verdiği arkadaşı Murat K. tarafından sol bacağından bıçaklandı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 08:41
Borç aldığı arkadaşını bacağından bıçakladı
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İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde Murat K. ile arkadaşı Süleyman Ç. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., 10 bin TL borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca sol bacağından bıçakladı. Süleyman Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Jandarma, olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 


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