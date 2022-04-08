Borç içindeki Aliağa Belediyesi'nde 120 bin liralık yemek

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediyenin denetim raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında ortaya çıkan rakamlar İzmirlileri hayrete düşürdü. MHP’li Serkan Acar’ın yönettiği belediyenin bir önceki yıl 225 milyon lira olan borçları yükselerek 281 milyon liraya ulaşırken kurumun borçlanma limitlerinin 110 milyon lira aşıldığı tespit edildi.

MHP’li başkan Acar’ın, tasarruf için hiçbir hamlede bulunmaması dikkat çekti. Bütçesini denkleştirmek için geçen yıl 28 ayrı taşınmazını 60 milyon lira bedelle satan Acar, buna karşın temsil, tanıtım ve ağırlama gibi özel kalem adı altındaki faaliyetlere 23 milyon lira harcadı. Komisyonun raporunda en dikkat çeken nokta ise eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı bir dizi etkinlik oldu.

“Damızlık Koyun Üretim Merkezi” projesi için düzenlenen imza törenine ev sahipliği yapan Başkan Acar’ın, Pakdemirli’nin de katıldığı iki ayrı programda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için borç içinde yüzen belediyenin kasasından yaklaşık 120 bin lira harcadığı ortaya çıktı.