Rant hırsı bitmiyor! AKP'li belediye 6 köyün merasını imara açtı
Samsun'un Canik ilçesinin AKP'li Belediyesi'nin 6 köyün kullandığı 51 bin metrekarelik mera alanını imara açma isteği belediyesi meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Tepki gösteren köy muhtarları ve yöre halkı karara itiraz etti.
Canik İlçesi Sarıbıyık Mahallesi’nde hazineye ait 108 ada 183 nolu parseldeki 51 bin metrekarelik mera alanının imara açılması talebiyle Canik Belediyesi’nce hazırlanan 1/1000’lik uygulama imar planı belediye meclisinde görüşüldü.
Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen imar değişikliği ile alanın mera vasfı kaldırılarak sosyal konut yapılmak üzere imara açıldı.
KÖYLÜLER TARIMDAN GEÇİNİYOR
Sarıbıyık Mahalle Muhtarı Nihat Durmuş, mera alanının imara açılmasına tepki göstererek, “Burada 7 köy hayvancılık yapıyor. Eski belediye başkanı buraları korumuştu. Köylüler bu merada tarım ve hayvancılık yapıyor. Samsun’da başka konut yapılacak alan kalmadı mı? Bu konuyu Tarım Bakanı’na şikayet etmiştim. Şimdi de Cumhurbaşkanı’na kadar taşıyacağım. 6 köyün halkı ve muhtarlar olarak, bu karara karşı mücadele edeceğiz” dedi.
DENİZ MANZARASI BULUNUYOR
İmara açılmasına karar verilen meranın bulunduğu bölge, Samsun’a hakim konunda ve deniz manzaralı olduğuna dikkat çeken Muhtar Durmuş, itiraz dilekçelerini Canik Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü’ne verdi. İmara açılan alanda hayvancılık yaptıklarını dilekçelerinde belirten yöre halkı, doğanın katledilerek betonlaşmanın yolunun açılacağını vurguladı.
Video Haberler
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- 'Hayalet gösterge' operasyonu
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sözleri kriz çıkardı!
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- Ve Twitter doğruladı: Yıllardır beklenen özellik geliyor
- Zafer Partisi adayını açıkladı
- JAXA'nın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru
- Meteorolojiden çığ, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı
- İzmir'de 70 bin yurttaşa nakdi destek verilecek
- Ordu'da 148 yapıya heyelan tahliyesi
- Enerjide kamulaştırma kararları
- Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı