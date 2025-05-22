Borç rekortmeni AKP’li belediye bir asansöre 9 milyon TL harcadı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplam 1,8 milyar TL’lik Hazine borcu ile Türkiye’nin en borçlu belediyesi unvanını taşıyor. AKP yönetimindeki belediye şimdi de, İzmit Tren Garı’na yapılması planlanan bir asansör projesindeki fahiş maliyet artışıyla gündeme geldi.

3,7 MİLYONLA BAŞLADI, TAMAMLANAMADI

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; belediye, 16 Nisan 2024 tarihinde açtığı ilk ihale kapsamında 21 Mayıs 2024’te Ercan Yıldırım isimli tüzel kişi ile 3 milyon 737 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Projenin 1 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacağı duyuruldu. Ancak belirlenen tarihte asansör tamamlanamadı. Alandaki alüminyum profiller uzun süre atıl durumda kaldı.

YENİ İHALE, YENİ MASRAF

Tamamlanamayan asansör için Nisan 2025’te yeniden harekete geçildi. 14 Nisan’da yapılan ikinci ihaleye yalnızca bir şirket teklif sundu: Öz Asansör İnşaat. Bu şirketin 5 milyon 330 bin TL’lik teklifi kabul edildi. Belediye, 25 Nisan 2025’te şirketle sözleşme imzaladı. Yeni sözleşmeye göre asansör 7 Temmuz 2025’e kadar tamamlanacak.

MALİYET YÜZDE 142 ARTTI

Başlangıçta 3,7 milyon TL’ye tamamlanması planlanan asansörün toplam maliyeti, ikinci ihale sonrası 9 milyon 67 bin TL’ye yükseldi. Böylece proje maliyeti, öngörülenden yüzde 142 daha fazla gerçekleşmiş oldu.