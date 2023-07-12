Borcunu ödemesine rağmen senetlerini vermediler: Esnaf intihar girişiminde bulundu!

Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:24

Güncelleme: 12.07.2023 - 16:40

Kayseri'de esnaflık yapan S.A., iddiaya göre K. A., T. A., Ş.A. ve A.A.'dan 1 milyon TL borç alarak, senet imzaladı. S.A., 1 milyon TL'lik borcunu 2 milyon TL olarak geri ödemesine rağmen senedi kendisine teslim edilmedi.

TEHDİTLERE DAYANAMADI!

Şüphelilerin kendilerine para vermeye devam etmesi konusunda baskı uyguladıkları S.A., geçen 17 Ocak'ta fare zehri içerek intihara teşebbüs etti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan S.A., 15 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. S.A., şüphelilerin kendisini tehdit etmeyi sürdürmesi üzerine şikâyetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, K. A., T. A., Ş.A. ve A.A. ile şüphelilerin yanında çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Çalışan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.