Bordova'da üretime destek: 5 milyon atalık tohum, 500 bin fide dağıtılacak
Yerel üreticilere destek olmak amacıyla 2022 yılında 2 milyon atalık tohum ve 350 bin fide dağıtan Bornova Belediyesi gelecek yıl için, 5 milyon atalık tohum ve 500 bin fide ile üretime destek verecek.
İzmir'de Bornova Belediyesi, atalık tohumları yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla oluşturduğu Yerel Tohum Bahçesi’ni genişletti. 1,5 dönümden 4 dönüme çıkarılan bahçede domatesten bibere, salatalıktan patlıcana dikimi yapılan fide çeşitlerinin sayısı da 41’den 65’e yükseldi. Yerel tohum bahçesine dikilen fidelerden üreticilere dağıtılmak üzere 5 milyon atalık tohum elde edilmesi hedefleniyor. Dağıtılacak fide sayısı ise 500 bin olacak.
"ÜRETİCİYE VERDİĞİMİZ DESTEK ARTACAK"
Tarım alanında yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları projelerle yerel üreticiye destek olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Güvenli ve doğal ürünlere ulaşım her geçen gün daha zorlaşıyor. Biz bu süreçte yerel üreticimize verdiğimiz desteği arttırıyoruz. Bu yıl çeşitli türlerde 2 milyon atalık tohumu ve 350 bin fideyi ücretsiz olarak dağıttık. Hem de Türkiye’nin dört bir yanına. Bu rakamları daha da yukarılara çıkarıyoruz. Artık daha geniş bir alanda üretim yapacağız. Dağıtacağımız fide sayısı 350 binden 500 bine, atalık tohum miktarı da 2 milyondan 5 milyona çıkacak” diye konuştu.
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