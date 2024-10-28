Bornova Belediyesi’nden diyabetli öğrencilere teknolojik destek

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:59

Bornova Belediyesi, Ege Diyabetliler Derneği ile iş birliği yaparak Tip 1 diyabet hastası olan ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 10 diyabetli öğrenciye “Sensörlü Okuyuculu Glikoz Ölçüm Kiti” dağıttı.

EŞKİ: ZORLUKLARI BİLİYORUM

Ölçüm kitlerinin dağıtımı sırasında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aile geçmişinde şeker hastalığı olduğunu ve bu durumun zorluklarını yakından bildiğini belirtti. Başkan Eşki, “Diyabetli çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Onların eğitim sürecinde, özellikle de sınava hazırlandıkları için stresli oldukları bu yılda daha rahat ve sağlıklı olmaları için bu destekle yanlarında olmak istedik. Sağlık, ertelenebilecek bir konu değil; bu alanda tasarruf yapılamaz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların sağlığına öncelik vermek görevimizdir” dedi.

BAKKALLAR: HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar da Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanan bu son teknoloji kitin diyabetli öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirterek, “Diyabet hastalarının kan şekeri düzeyini sürekli kontrol altında tutması gerekiyor ve bu kitler, çocuklarımızın hayatını ciddi şekilde kolaylaştıracak. Bornova Belediyesi’ne ve Başkanımıza gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KULLANIMI ANLATILDI

Törene, Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, Ege Diyabetliler Derneği üyeleri ve Tip 1 diyabet hastası öğrencilerin aileleri de katıldı. Toplantıda sadece kitlerin dağıtımı yapılmadı; aynı zamanda kitlerin nasıl kullanılacağına dair bilgilendirme yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan bu tanıtım, ailelerin ve öğrencilerin ölçüm kitlerini en doğru şekilde kullanarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak.