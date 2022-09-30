Bornova daha da yeşil oluyor
İzmir’de Bornova Belediyesi, Gençlik Yılı ve Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Karacaoğlan Mahallesi’ndeki 5.5 dönümlük alana ağaç dikti.
“Daha yeşil bir Bornova” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, ilçede yeni yeşil alanlar yaratmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi’ndeki 5.5 dönümlük bir alanı daha Yeşil Bornova’ya dahil etti. Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan ve imar planlarında da yeşil alan olarak ayrılan araziyi Gençlik Yılı etkinlikleri ve Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yeşillendirdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Fidan dikim çalışmalarımızı özellikle çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Yeşil çevre bilincine öncelikle onların sahip olması gerekiyor. Çünkü bugünün fidanları olan çocuklarımız, yarının ağaçlarını koruyacak ve çoğaltacak olan en önemli zenginliklerimiz” dedi.
“YEŞİL ÖNCELİK”
Başkan İduğ, bütün hizmetlerden önce insanların doğal bir çevrede yeşil ile iç içe yaşamasını öncelik olarak belirlediklerini belirterek, “Her şeyden önce sağlık geliyor. Bunun içinde insanlarımızın öncelikle sağlıklı bir çevrede yaşaması lazım. Bu anlayışla uygun olan her araziye fidan dikiyoruz, yeşillendiriyoruz” diye konuştu.
FİDANLARI ÇOCUKLAR DİKTİ
Karacaoğlan Mahallesi 6172 Sokak üzerinde bulunan araziye zeytin fidanlarını, Çamdibi Kordon Birlik İlkokulu ve Bergem Anaokulu öğrencileri, Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle birlikte dikti. Çocuklar yüzlerce yıl canlılıklarını koruyacak zeytin fidanlarını toprakla buluşturup can suyunu vermenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar Bornova Belediyesi personeliyle birlikte 200 zeytin fidanının toprakla buluşmasına katkıda bulundu. Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yıl içinde 2 bin 500 fidan dikti, yıl sonuna kadar ise toplam 3 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.
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