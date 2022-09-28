Bornova Kitap Günleri kapılarını açıyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:50

Bornova Belediyesi tarafından ‘Bornova Belediyesi 3. Kitap Günleri’ adı ile Büyükpark içinde düzenlenecek olan etkinlik 30 Eylül Cuma günü Bornova Büyükpark’ta kitapseverleri bir araya getirecek. 9 Ekim tarihine kadar devam edecek olan organizasyonda bu yıl 50 yayınevi ve 250 yazar ve 500 bin kitap okurlarla buluşacak. Ziyaretçiler imza günü, söyleşi, panel, atölye ve birbirinden renkli sahne performanslarının yer aldığı etkinliklerle sanata doyacak.

KISA FİLM, ŞİİR DİNLETİSİ, KONSERLER...

Bornova Belediyesi, Kültür kenti Bornova vizyonuyla ilkini 2019 yılında hayata geçirdiği Bornova Kitap Günleri’nin 3’cüsü için hazırlıklarını tamamladı. Bir çok yazarın konuk olacağı etkinlikte CHP Milletvekili Yazar Ali Mahir Başarır ve Türkiye'nin ilk kadın mizah yazarı olarak tanınan Mine Kırıkkanat gibi isimlerde yer alacak. Ayrıca etkinlik kapsamında Kısa Film gösterimi, şiir dinletisi, dans gösterisi ile Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Kozmonot gurbunun konserleri de yapılacak. Etkinlikler park içinde farklı noktalara kurulan, adlarını Bornova'da yaşadığına inanılan edebiyat dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Homeros ile kitabının ismi olan İlyada ve Odysseia sahnelerinde gerçekleşecek.

10 GÜN SÜRECEK ETKİNLİKLER

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Geniş katılımla gerçekleşen ve her sene binlerce İzmirli kitap severi biraraya getiren Bornova Kitap Günleri’nde bu sene de birbirinden değerli yazarları okurlarla buluşturacağız. 10 gün boyunca çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağız. Gelecek nesillere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bizim görevimiz. Tüm İzmirlileri Bornova’ya davet ediyoruz.” diye konuştu.