Bornova’da 280 dansçı aynı anda harmandalı oynadı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:09

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:09

Her yıl bütün dünyada renkli etkinliklerle kutlanan Dünya Dans Günü’nde, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte 280 dansçı Büyükpark’ta sahneye çıktı.

Birbirinden renkli koreografilerin sunulduğu etkinlikte Ege Üniversitesi Latin Dans Topluluğu Rueda gösterisi, Bornova Belediyesi Eğitmenleri Şenol Ağrıdağ ve Ece Şerbetman İstek’in vals gösterisi, Yaşar Üniversitesi HipHop Topluluğu gösterisi, Beyza Kuşkapan Samba, Chacha Jive gösterileri, Ege Perdans Karadeniz Ekibi gösterisi, Ege Perdans Trakya Ekibi gösterisi, İzmir Turizm Folklor Derneği Zeybek Ekibi gösterisi, Hayat Dans Spor Kulübü Roman Oryantal Ekibi gösterisi, Ege Mezunlar Derneği Karadeniz Ekibi gösterisi, Ege Kültür Derneği Potpori gösterisi, Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu Üsküp Ekibi gösterisi, Bornova Belediyesi Kursiyer Minikler Zeybek Ekibi ve Bornova Sanat Kulübü Zeybek Ekibi sahne aldı.

Etkinliği eşi Beste Ekşi ve kızı Asya Tuna ile birlikte izleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, horon oynayarak dansçılara eşlik etti.

Gösterileri büyük bir mutluluk ve gururla izlediğini ifade eden Başkan Eşki, “İçinde yaşadığımız bu dünyada bir çok kötülük, çirkinlik var. Fakat dünyayı güzelleştiren estetik ve sanat da var. Dans da bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bornova Belediyesi olarak kurslarımızla, etkinliklerimizle bu güzelliğin çoğalmasına katkıda bulunuyoruz. Dansçılarımız, sanatçılarımız tüm olumsuzluklara rağmen bize yaşam sevinci veriyorlar. Biz de sanatı ve sanatçıyı destekleyerek, bu güzelliklerin yaşam sevincinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gecenin sonunda tüm dansçılar aynı anda sahneye çıkarak harmandalı oynadı. 280 dansçının katıldığı harmandalı izleyenlerden büyük alkış aldı.