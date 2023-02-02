Bornova’da 300 AKP’li CHP’ye katıldı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:43

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:44

CHP, Bornova Belediyesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde rozet takma töreni düzenledi. Çoğunluğu AKP’den ayrılan 300 Ağrı kökenli Bornovalı, CHP’ye geçti. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın tarafından düzenlenen rozet takma törenine, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra İzmir Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, CHP YDK Üyesi Ebru Okay, CHP İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Bedri Serter, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile CHP’nin çok sayıda yöneticisi ve üyesi katıldı.

İLK ROZETİ İL BAŞKANI ASLANOĞLU TAKTI

Törende ilk rozeti Rıfat Efe’ye takan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kendisinin de Ağrı kökenli olduğuna dikkat çekerek, “Bizler doğduğumuz yerlerden çeşitli sebeplerle göçüp edip geldik. Bu şehir bizi bağrına bastı. Doymamızı, gelişmemizi, çocuklarımızı büyütmemizi sağladı. Ben çiçeği burnunda bir il başkanı olarak çiçeği burnunda partililerimize rozet takmanın mutluluğunu yaşıyorum. Korkularından sürekli seçim takvimi değiştiriyorlar. Bizim için hiç farketmez. Seçim ne zaman olursa olsun biz sizlerin de desteğiyle iktidara geleceğiz” diye konuştu.

(İlk rozeti CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu taktı)

POLAT: SON 100 METREYİ BİRLİKTE KOŞACAĞIZ

CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat, geçmişin çok konuşulduğunu artık önlerine bakmaları gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız için, demokrasi ve adalet için Türkiye’de başka bir adres görmediniz ve partimize geldiniz. Ne iyi ettiniz, hoşgeldiniz. Çok büyük bir sorumluluk aldınız. Geleceği hep birlikte inşaa edeceğiz. Adalet Yürüyüşü ile başlayan yürüyüşümüzün son 100 metresini birlikte koşacağız. Sadece Bornova ve İzmir değil, doğduğunuz topraklar için de emek vereceğinizi biliyorum. Ülkemize barışı ve kardeşliği Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı yaparak gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanı.

SINDIR: GÜZEL GÜNLER BİZİM OLACAK

Çok değerli ve önemli bir buluşmada olduklarını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yeni üyelere seslenerek; “ Sizler geleceğimize sahip çıkmak adına Cumhuriyetin kurucu partisine katıldınız. Kurtuluş Savaşı ruhuyla bugün birbirimize daha çok sarılmamız gerekiyor. Bu duygularla aramıza katıldığınızı biliyor, hepinize yürekten teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum. Güzel günler bizim olacak, arzu ettiğimiz o aydınlık geleceği hep birlikte kuracağız” dedi.

SERTEL: BİRLİKTE, KARDEŞÇE, BARIŞ İÇİNDE

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, AKP iktidarını eleştirdiği konuşmasında, “İktidara geldiklerinde 2 milyon 200 bin insan sosyal yardımlardan yararlanıyordu. Bu bu rakam 17 milyona çıktı. Pandemi döneminde 30 milyonu buldu ve ne yazık ki onlar bununla övünüyor. Parmağında yüzükle gelip karun kadar zengin oldular ama artık son dönemlerini yaşıyorlar. Biz CHP olarak bu ülkede hiç kimseyi ayırt etmeksizin birlikte, kardeşçe, barış içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin eşit yurttaş olması için mücadele ediyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

SERTER: PARTİMİZE GÜÇ VERDİNİZ

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olduğunu vurgulayarak, “Önümüzde çok kısa bir süreç var. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin özgür bir ülkede yaşamasını istiyorsak birlik olmalıyız. Bu anlamda sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Büyük bir ailenin içine geldiniz, hoşgeldiniz. Bizlere güç verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.

BORNOVA’DA ÜYE SAYIMIZ 17 BİN

Bornova’daki üye sayılarının 17 bin olduğunu ifade eden CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, yeni üyelere hitap ederek; “Hakkın, hukukun, adaletin ve demokrasiye olan inancın partisi olan CHP’ye hoşgeldiniz. Şimdi sizler de aramıza katıldınız. Bundan sonra birlikte yol yürüyeceğiz ve kısa bir süre sonra CHP iktidarında güzel günleri yine hep beraber göreceğiz” dedi.