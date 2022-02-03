Bornova'da çocuklar Barış Manço için söyledi
Barış Manço, ölümünün 23’üncü yılında Bornova Belediyesi tarafından anıldı. Abdullah Kızılırmak Sahnesi’nde düzenlenen Barış Manço Şarkıları Konseri’nde Bornovalı çocuklar, performanslarıyla büyük beğeni topladı.
Konserde, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarında müzik eğitimi alan çocuk kursiyerler sahne aldı. Eğitmenler Melek Koç Barut ve Caner Araal yönetiminde sahneye çıkan çocuk korosu ve sanatçısı minik kursiyerler, Anadolu rock müziğinin efsane isimi Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Toplam 11 eserin yer aldığı konser, izleyicilere de keyifli anlar yaşattı.
Barış Manço’nun her yaşa hitap eden uluslararası bir sanatçı ve barış elçisi olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Şarkıları hala dillerde dolaşan ülkemizin unutulmaz sanatçısını saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisini unutmadık ve gelecek nesillere de unutturmayacağız” dedi.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- Hindistan'da kaçak kömür ocağı çöktü: 5 ölü
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'