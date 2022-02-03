Bornova'da çocuklar Barış Manço için söyledi

03 Şubat 2022 Perşembe, 10:08

Konserde, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarında müzik eğitimi alan çocuk kursiyerler sahne aldı. Eğitmenler Melek Koç Barut ve Caner Araal yönetiminde sahneye çıkan çocuk korosu ve sanatçısı minik kursiyerler, Anadolu rock müziğinin efsane isimi Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Toplam 11 eserin yer aldığı konser, izleyicilere de keyifli anlar yaşattı.

Barış Manço’nun her yaşa hitap eden uluslararası bir sanatçı ve barış elçisi olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Şarkıları hala dillerde dolaşan ülkemizin unutulmaz sanatçısını saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisini unutmadık ve gelecek nesillere de unutturmayacağız” dedi.