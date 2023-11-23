Bornova’da Cumhuriyet ve Atatürk konuşuldu

Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:19

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:19

İzmir’de Bornova Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu söyleşi düzenledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Gürel’in konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin ardından açılan “Karma Atatürk Resimleri Sergisi” de büyük ilgi gördü.

Söyleşide, Cumhuriyet’in ilanına giden yolda geçilen aşamaları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz öngörüsüyle yaşanan olumsuzluklara rağmen modern Türkiye'nin kuruluşunu anlatan Ahmet Gürel, Cumhuriyet’in topluma kazandırdığı değerlerin altını çizdi.

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi’nde Söyleşi’nin ardından açılan Karma Atatürk Resimleri sergisi de büyük ilgi gördü. Sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı dönemlerini yansıtan eserler yer aldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyet’in 100. Yılında her yönüyle andıklarını ve gençlerin onu daha iyi tanımaları için çalıştıklarını belirterek, “Bugün sahip olduğumuz her şeyi borçlu olduğumuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyeceğiz ve onun eserlerini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.