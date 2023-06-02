Bornova’da Halk Dansları Festivali coşkusu başladı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:02

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:02

2. Halk Dansları Festivali kapsamında ilk gün renkli görüntülere sahne oldu. Bornova ve İzmir’de faaliyet gösteren çok sayıda kültür derneği Büyükpark’ta stant kurdu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 10 Haziran 2023’e kadar devam edecek olan ‘Sandık Kokusu’ ve Tarık Bektaş’ın hazırladığı “Balkanlar Fotoğraf Sersi’ açıldı.

PANEL VE KONSER

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu ise “İzmir Balkan Göçmenleri Geleneksel Dans Kültürü Paneli” ve “Balkanlar’dan Anadolu’ya Türk Halk Müziği Konseri”ne ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Tuncay Başoğlu, Ali Şengün konuşmacı olurken, Seyfettin Çiftlikçi de onur konuğu olarak katıldı. Panelin ardından Öğr. Gör. Tufan Güldaş şefliğinde gerçekleşen konser ise Bornovalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İDUĞ'DAN DAVET

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilk gününden büyük ilgi gören Festival ile kültürel değerleri yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu bilinçle kültürümüzün en önemli öğelerinden biri olan halk oyunlarımızı düzenlediğimiz festival ile hatırladık. 4 gün boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm Bornovalıları bekliyoruz” diye konuştu.







