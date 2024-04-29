Bornova’da ilk sanayi meclisi toplandı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:46

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:18

İzmir’de Bornova Belediyesi’nin ilk sanayi meclisi toplandı. MTK Sitesi Başkanı Abdullah Salkım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlık yaptı. Bornova için büyük önem taşıyan sanayi sitelerinin gelişimine destek olunması ve sorunlarının çok daha hızlı bir şekilde çözülmesi amaçlanan Sanayi Meclisi’ne ilçedeki sanayicilerin yanı sıra Bornova Belediyesi’nin bürokratları da katıldı.

İlk toplantıda Bornova Belediyesi ve sanayi sitelerinin birlikte yürütebileceği çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ruhsat, temizlik, işgaller ve çevre düzenlemesi ile ilgili sorunların konuşulduğu Sanayi Meclisi’nde, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, istek ve şikayetleri de dinledi.

Başkan Eşki, sanayi sitelerinin sorunlarını çözmekten öte onları geliştirmek ve daha güçlü birliktelikler haline getirme hedefiyle sanayi meclislerinin kurulmasına öncülük ettiklerini belirterek, “Bu ilk toplantıda sanayi sitelerimizin temsilcileriyle aynı duygu ve düşünceleri paylaştığımızı görmekten büyük bir memnuniyet duydum. Bu meclislerde bilgi alışverişinin karşılıklı olması gerekiyor. Bornovalı sanayicilerin desteklenmesi, ilçemizin ekonomisinin büyümesi için biz yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz, bu meclisteki ortaklarımızın da yükümlülüklerini yerine getirmesiyle güçlü bir işbirliğini kuracağımıza inanıyorum” diye konuştu