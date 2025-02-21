Bornova’da yaşlılara sıcak yemek hizmeti

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:08

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:08

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını genişleterek yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Daha önce Çamdibi ve Mevlana Mahallesi’nde hizmete açılan Kent Lokantaları ile uygun fiyatlı yemek imkanı sunan belediye, şimdi de 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi yurttaşlara evlerine kadar sıcak yemek servisine başladı.

KENT MUTFAĞI’NDAN EVLERİN SOFRASINA

Bornova Belediyesi’nin Kent Mutfağı’nda usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda ve titizlikle hazırlanan yemekler, yaşlı yurtaşların evine ücretsiz olarak servis ediliyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeciliğin yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bornova’da kimse yalnız değil, kimse sahipsiz değil. Kent Lokantalarımız büyük ilgi gördü ve halkın talebi doğrultusunda hizmetlerimizi genişlettik. Şimdi de 65 yaş üzeri, kendi yemeğini yapamayan vatandaşlarımıza evlerine kadar sıcak yemek ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bornova, dayanışma ruhuyla büyüyen bir kenttir” diye konuştu.