Bornova’da ‘yeşil bir gelecek için’ uluslararası işbirliği

Yayınlanma: 06.12.2023 - 10:33

Güncelleme: 06.12.2023 - 10:33

Bornova Belediyesi’nin Almanya’nın Heidelberg Belediyesi ile birlikte iklime uyum ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak için başlattığı BORNBERG Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı. 110 bin avro tutarındaki bütçesinin yüzde 90’ı “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme – II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı” tarafından karşılanan Proje ile çevre ve iklim konusunda gelecekte yapılacak tüm yatırımların altyapısının oluşturulması hedefleniyor. Avrupa Birliği çatısı altındaki Proje’nin ortaklarından Yaşar Üniversitesi akademik çalışmaları yürütürken, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de (ENSİA) farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürecek.

BORNBERG Projesi’nin Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’ndaki açılış toplantısına, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un yanı sıra, Yaşar Üinversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Heidelberg Belediyesi Teknik Çevre Koruma Dairesi Başkanı Dr. Raino Winkler, Heidelberg Belediyesi Çevre Koruma, Ticaret Denetleme ve Enerji Ofisi İklim Koruma Müdürü Christine Fiedler, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek ve çok sayıda akademisyen ile Bornova Belediyesi bürokratı katıldı.

DENEYİM PAYLAŞIMI

BORNBERG Projesi Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada iki belediye arasındaki deneyim paylaşımının önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Belediyesi olarak BORNBERG projesi’nden 110 bin avro, yine bir iklim projesi olan STORMLOG projesinden ise 500 bin avro hibe krediyi ilçemize kazandırdık. Bu kaynaklarla Bornova için çok önemli çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalarda en önemli kısım deneyim paylaşımı” dedi.

İZMİR’E AB KAYNAĞI

Bornova’nın “Yeşil Bornova” olarak da anılan bir ilçe olduğunun altını çizen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Dünya Sağlik Örgütü’nün sağlıklı şehirler için belirlediği limit olan kişi başına 6.1 metrekarelik yeşil alan Bornova’da 14.1 metrekare. Fidanlar dikip yeşil alanlar oluşturarak bu rakamlara ulaştık. Yeşil gelecek çok önemli. Bu açıdan biz Avrupa Birliği desteklerini mümkün olduğunca İzmir’e çekmeye devam edeceğiz” dedi.

ENERJİ SANAYİCİLMERİNDEN DESTEK

Toplantıda proje ortaklarından, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, İzmir’den başlayan temiz enerji hareketini tüm Türkiye’ye aksettirmek istediklerini belirterek, “Bornova Belediyesi ile ortak olarak yapacağımız bu proje kapsamında, yeni uygulamaları Türkiye ile almanya arasında transfer etme projemiz var. Bunların hepsinin geleceğimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz yeşil bir pgfelecekten konuşuyoruz. Yeşil bir gelecekte bizim ihtiyacımız olmayan şey karbon salımları, bunu azaltmak için de önceliğimizin temiz enerji üretmek olduğunu düşünüyoruz. Ülekimizin en büyük enerji sanayicilerinin bir araya geldiği bir dernek olarak, bu projeye elimizden gelen en büyük desteği vermek için birlikte yola çıktık. Hem Bornova için hem de başka şehirler için fayda sağlayacağımızı umuyorum” diye konuştu.

HEİDELBERG VE BORNOVA İKLİM ÇALIŞMALARI KONUSUNDA ÖNCÜ

Heidelberg Belediyesi Teknik Çevre Koruma Dairesi Başkanı Dr. Raino Winkler, Bornova’nın çok güzel bir kent olduğunu ve buradan bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “İklim değişikliği ve iklim değişikliğine uyum bütün Dünya’nın gündemindeki en önemli iki konu. Sera gazlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusundaki çalışmalar belediyelerden başlar. Biz de Almanya’nın en eski kentlerinden biri olan Heidelberg olarak Bornova gibi, bu konudaki çalışmalarda önde gelen belediyeler arasındayız. Bornova güneş enerjisine yatırım yapıyor. Enerji verimliliği üzerinde çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Bu alanda teknik bilgi alışverişini ve karşılıklı destekleri sürdürmek istiyoruz. BORNBERG projemiz de bu amaca hizmet ediyor” dedi.

KENTLER SORUMLULUK SAHİBİ

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu da, Proje’nin sürdürülebilir temiz enerji için önemli bir işbirliği olduğunu belirterek, “İklim değişikliği, küresel ısınma sadece kırsalı değil, kentleri de etkiliyor. Aslında kentler bu konuda çok ciddi sorumluluk sahibi. BORNBERG Projesi’nin önemi bu anlamda bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu başlıklarda çözüm üretmek için ortak akılla hareket etmek gerekiyor. Yaşar Üniversitesi olarak biz de ‘temiz enerji’, ‘döngüsel ekonomi’ gibi alanlarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye’deki bilimsel yayınlara baktığımızda bu alanda önde gelen üniversiteler arasında yer aldığımız görülüyor. Yaşar Üniversitesi olarak, sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi alanlarda çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.

İKLİM VE ÇEVRE TEMELLİ EYLEMLER

Çevrenin korunmasına yönelik projeleriyle öne çıkan Bornova Belediyesi’nin Heidelberg Belediyesi ile birlikte yürüteceği proje temel olarak, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

“Yeşil Bir Gelecek İçin Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında Bornova’nın iklim değişikliğine uyum sürecinin geliştirilmesi, bu konudaki kapasitesinin arttırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması için Bornova ve Heidelberg arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanacağı proje ortak hedefler etrafında şekilleniyor.

Projenin hedefleri:

Bornova içinYerel İklim Eylem Planının (SECAP) geliştirilmesi

Politika üretmeyi desteklemek için hazırlık çalışmaları yapmak

İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Bornova için yerel stratejiler, planlar, yol haritaları geliştirmek

Toplumun farklı gruplarına odaklanarak iklim değişikliği ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi

İklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalık yaratmak

Projenin uygulanmasıyla elde edilmesi beklenen sonuçlar ise şöyle: