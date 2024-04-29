Bornovalılar 1 Mayıs’ı Yeni Türkü ile kutlayacak
Bornova Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Yeni Türkü konseriyle kutlayacak. Büyükpark’ta 30 Nisan Salı akşamı saat 21.00’de başlayacak konserde emek mücadelesinin sesi yükselecek.
İzmir’de Bornova Belediye Başkanlığı görevine seçilmeden önce, Tüm-Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanlığı görevini de yürüterek sendikal mücadelenin içinden gelen Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamalarını bir gün önce başlatıyor.
1 Mayıs’ta tüm işçiler ve emekçilerle birlikte Gündoğdu Meydanı’nda buluşmaya hazırlanan Başkan Eşki, öncesinde Bornova’nın simge alanlarından biri olan Büyükpark’ta Bornovalılarla bir araya gelecek.
Yeni Türkü’nün efsaneleşmiş şarkılarının Büyükpark’ta yankılanacağı konsere tüm İzmirlileri davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi’nde bir emekçi olarak çalışırken, sendika başkanı olup emek mücadelesi veren bir başkan olarak 1 Mayıs’ta ve her zaman tarafım belli. Emekten yana olan herkesi 30 Nisan’da Yeni Türkü konserine, 1 Mayıs’ta da alanlara bekliyoruz” dedi.
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