Bornova’nın 2. Kent Lokantası hizmete girdi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:44

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları’na bir yenisini daha ekledi. Çamdibi’nde açılan ilk lokantanın ardından, Mevlana Mahallesi Kent Lokantası da hizmete girdi. Açılışta ilk yemeği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte yedi.

Kent Lokantası, Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahallelerinde yaşayan vatandaşlar için sıcak ve sağlıklı yemek imkânı sunacak. Lokantalarda dört çeşit yemek, sadece 70 TL karşılığında servis ediliyor. Yemekler, Bornova Belediyesi’nin Kent Mutfağı’nda usta aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor.

BAŞKAN EŞKİ: SOFRAMIZI BÜYÜTÜYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek, " Mevlana Mahallesi Kent Lokantası’nda ilk yemeğimizi yedik. Meclis üyesi arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla, müdürlerimizle, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla beraberiz. Bornova'da açmak istediğimiz üç kent lokantasından ikincisini burada hayata geçirdik. Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre mahalleleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz. Bornovamız’a hayırlı uğurlu olsun.” Başkan Eşki, kısa süre içinde üçüncü Kent Lokantası’nı açacaklarını da vurguladı.

HALKTAN BÜYÜK İLGİ

Mevlana Mahallesi sakinleri, yeni açılan Kent Lokantası’na yoğun ilgi gösterdi. Uygun fiyatlarla sağlıklı ve lezzetli yemek yiyebilme imkanı sunan lokanta, özellikle emekliler, öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.