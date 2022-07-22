Bornova’nın dijital haritası çıkarıldı
Bornova Belediyesi, ilçenin bütün sokaklarının yüksek çözünürlüklü 360 derece panoramik görüntüsünü çıkardı.
Bornova Belediyesi, üç santimetre hassasiyetle ölçüm yapan sistem sayesinde imardan numarataja, tabela büyüklüklerinden ruhsata kadar pek çok alanda çok büyük bir hızla işlem yapacak. Bornovalılara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunma amacıyla aralıksız çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova Belediyesi de gerek kullandığı yazılımlarla iş ve süreçlerini bir süredir dijitalleştiriyordu. Bu hamle numaratajdan ruhsata kadar pek çok konuda bize büyük bir hız kazandıracak. Amacımız Bornovalının evinden hiç çıkmadan, iş yerinden ayrılmak zorunda kalmadan, internet üzerinden belediye ile ilgili her türlü işlemini yapmasını sağlamak. Sanayinin ardından belediyecilikte de Belediye 4.0 dönemine geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Toplam 1000 kilometre uzunluğundaki sokak ve caddenin verilerinin işlendiği sistem sayesinde saha kontrolü gerektiren işlerde, bu kontrol çok yüksek doğruluk oranıyla çalışan sistem üzerinden yapılacak.
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