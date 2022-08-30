'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
'Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan, katıldığı bir canlı yayın programında kalp krizi geçirdi.
'Borsa Kralı' lakabıyla tanıtan borsacı Nasrullah Ayan, Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçirdi. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” diyerek ayrıldı.
Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından “Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan’dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır” paylaşımında bulundu.
Değerli dostum @nasrullahayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye gore. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır. https://t.co/9TiYhAk1Hk— Cüneyt Akman (@cakman4) August 29, 2022
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