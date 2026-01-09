Borsada 'manipülasyon' soruşturmasında yeni gelişme: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kararı kaldırıldı

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında eski Milli Takım ve Fenerbahçe futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gönül hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, Gökhan Gönül için verilen ev hapsi kararını kaldırdı. Yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.