Borsada 'manipülasyon' soruşturmasında yeni gelişme: Gökhan Gönül'ün ev hapsi kararı kaldırıldı

9.01.2026 16:21:00
Batuhan Serim
Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden eski futbolcu Gökhan Gönül için verilen ev hapsi kararı kalktı. Yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. 

Soruşturma kapsamında eski Milli Takım ve Fenerbahçe futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. 

Gönül hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkmama şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. 

Sulh Ceza Hakimliği, Gökhan Gönül için verilen ev hapsi kararını kaldırdı. Yurt dışı çıkış yasağı ise devam ediyor.

