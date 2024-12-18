Boş arazide etrafa rastgele ateş açmıştı: Yakalandı!

Ataşehir'de boş bir arazide elindeki silahla etrafa rastgele ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Boş arazide etrafa rastgele ateş açmıştı: Yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 13:57

Olay, dün akşam saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'nde, boş bir arazide meydana geldi.

İddiaya göre, arazide lastiklerin bulunduğu kısma gelen B.Ş., elindeki silahla etrafa rasgele ateş etmeye başladı.

O anları çevredeki bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli B.Ş., ekipler tarafından Kayışdağ Mahallesi'ndeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından B.Ş. 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Ataşehir #silah #arazi

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