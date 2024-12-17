Adana'da operasyon: 32 silah ele geçirildi, 33 kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 silah ele geçirildi.

Adana'da operasyon: 32 silah ele geçirildi, 33 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:02

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Aralık'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu 2'si kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 24 tabanca ve 8 av tüfeği ile 664 uyuşturucu hap bulundu.

33 TUTUKLAMA

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 275 kişiyi de yakaladı.


Etiketler: #Adana

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