Boş zarflardan Erdoğan’a “Evet” mührü vurulmuş oy pusulaları çıktı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:24

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:24

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda bugün sabah saat 08.00 itibarıyla ülkenin dört bir yanında oy kullanma işlemi başladı. Oy verme işlemi devam ederken farklı illerden ‘toplu oy kullanma‘, ‘mükerrer oy kullanma’ gibi girişimler yaşanıyor.

İzmir’de de Karabağlar ve Konak ilçelerindeki iki okulda, seçmenlere verilen ve boş olması gereken zarfların içinden Cumhur İttifakı’nın Adayı AKP’li Recep Tayyip Erdoğan’a “Evet” mührü vurulmuş oy pusulaları çıktı.

TELE1’e açıklama yapan CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, gerekli itirazların yapıldığını ve tutanak tutulduğunu belirtti.

Sözüpek, diğer yaşanan olayın ardından diğer zarfların da kontrol edildiğini vurgulayarak, okulda ilaveten bir gözlemci avukat görevlendirildiğini söyledi.