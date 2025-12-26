Boşandığı kadını boğazını keserek öldüren erkekten pişkin savunma: 'Kendimi kaybettim'

Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde 12 Nisan günü Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartışma yaşadığı Hatice Ünlü'nün yaşadığı eve gitti.

Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti, ardından da Hatice Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Çalışkan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYNI APARTMANDA OTURUYORLARMIŞ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Köseoğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ile 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Köseoğlu Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede ifade veren Köseoğlu, Ünlü ile evlilikleri boyunca şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandıklarını ancak çocukları nedeniyle iletişimin sürdüğünü ve aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Olaydan önce çocuklarla ilgili tartışmalar yaşandığını belirten Mehmet Köseoğlu, eski eşinin çocuklara yönelik tutumları nedeniyle büyük bir öfke yaşadığını ileri sürdü.

Olay günü çocuklarına ait eşyaları almak için eve gittiğini söyleyen Köseoğlu, burada eski eşi Hatice Ünlü ve Hasan Çalışkan’ı görünce tartışma çıktığını ve kendisini kaybettiğini iddia etti. İfadesinin devamında Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün ortak çocuklar arasında ayrım yaptığını, çocuklarıyla arasındaki sevgi bağını kıskandığını öne sürdü.

Bir çocuğunun zaman zaman dolaba kapatılarak kilitlendiğini iddia eden Köseoğlu bir diğer çocuğunun ise Hatice Ünlü'nün muhtemel erkek arkadaşı tarafından yanında yatmaya ve koltukta uzanmaya zorlandığını, bu durumu olaydan bir gün önce kendisine anlattığını söyledi.

Duruşmada olayda yaralanan Hasan Çalışkan da dinlendi. Çalışkan, olay günü Mehmet Köseoğlu'nun elinde bıçakla koşarak geldiğini, herhangi bir konuşma olmadan Ünlü'ye saldırdığını daha sonra yerde sürükleyerek boğazından bıçakladığını ve kendisine de saldırdığını anlattı.

Hasan Çalışkan, olay yerinde bir aracın etrafına kaçarak kurtulduğunu söyledi.

Alınan ifadelerin ardından mahkeme heyeti, Köseoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, müşterek çocuk E.K.'nin uygun usul ve koşullarda dinlenmesine karar vererek duruşmayı, 14 Nisan 2026'ya erteledi.