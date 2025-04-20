Boşandığı kadını yakarak öldürmüştü... Duruşma öncesi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 20.04.2025 - 10:50

Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi'nde Gürhan Üzer (42) adlı zanlı, 31 Aralık 2024'te, 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun (36) çalıştığı iş yerine gitti. Burada yaşanan tartışma sırasında yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döken Üzer, çakmakla ateşe verdi.

DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ!

Yaralanan Pınar Zorlu, 20 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 19 Ocak'ta hayatını kaybetti. Gürhan Üzer olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Üzer ilk ifadesinde, Pınar Zorlu'nun çocuğunu göstermediğini, olay sabahı benzin aldığını ve bu eylemi tartışma sırasında gerçekleştirdiğini söyledi. Zorlu'nun daha önce Üzer hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.

DAVA DOSYASI DÜŞTÜ

'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Gürhan Üzer'in yargılanmasına, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık sağlık durumu nedeniyle ilk duruşmaya katılamadı.

4'üncü evre pankreas kanseri olan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanık, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 21 Nisan'da 2'nci duruşması yapılacak Üzer'in ölümü ile dava dosyası düştü.